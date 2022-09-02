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عربي-دولي

بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

Lebanon 24
02-09-2022 | 20:30
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توعدت الصين أمس الجمعة بلسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن ليو بينغيو باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان.
وقال بينغيو في بيان: الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد
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