بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

توعدت الصين أمس الجمعة بلسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن ليو بينغيو باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان.

وقال بينغيو في بيان: الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد

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