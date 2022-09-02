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مسلّحون يخطفون مصلّين من مسجد في نيجيريا

Lebanon 24
02-09-2022 | 21:00
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قالت الشرطة وشهود إن مسلحين خطفوا عشرات المصلين أثناء صلاة عصر الجمعة في مسجد في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.
وتتفشى العصابات المسلحة عبر شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف من أجل الحصول على فدية، ويتزايد العنف، حيث تفشل قوات الأمن المجهدة في كثير من الأحيان في وقف الهجمات.
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