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عربي-دولي
هجوم إلكتروني يطالُ وزارة في دولة عربيّة.. ما هي؟
Lebanon 24
03-09-2022
|
02:30
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تعرض بعض أنظمتها الإلكترونية لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.
وشكلت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة لجنة لإدارة الملفات الهامة والطارئة في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني وذلك بشكل ورقي إلى حين انتهاء الأزمة.
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وأكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة علي الحلو في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن جميع ملفات المرضى والمراجعين آمنة ولم تتعرض لأذى.
وأشار إلى أن الطواقم المختصة في وزارة الاتصالات ووزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع لمنع تكراره، مرجحا أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا جدا.
وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لجنة تحقيق بالخصوص برئاسة وزارة الداخلية، بناء على طلب وزيرة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع.
واعتذرت وزارة الصحة للجمهور "عن هذا الإرباك الخارج عن إرادتها"، فيما أكدت أن "جميع خدماتها الإلكترونية وما يتصل بها ستعود قريبا، ويجري العمل مع جهات الاختصاص لتحديد مصدر الهجوم".
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