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عربي-دولي

زاخاروفا تهاجم الدعاية الغربية لـ"تعدد الجنس".. هذا ما قالته

Lebanon 24
03-09-2022 | 02:00
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قامت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بانتقاد الدعاية الغربية لـ"تعدد الجنس" والتي في الوقت نفسه تهاجم وتحشر في الزاوية كل من لا يتفق مع هذه الظاهرة المنافية للطبيعة.

 

وقالت زاخاروفا إنه بات من الصعب الإجابة عن سؤال كم يوجد من جنس، في فرنسا، في الولايات المتحدة، وفي كندا، مضيفة: "الآن ليس هناك اثنان - لدينا اثنان: رجل وامرأة. وهناك - 80".

 

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن العالم تحت تأثير "نشطاء الدكتاتوريين الليبيراليين" بات يعاني من مشكلة كبيرة، تتمثل في الدعاية لهذا الانحراف وفي الوقت نفسه نبذ كل من لا يتفق معها أو من يدافعون عن وجهة نظر مختلفة.

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المصدر: روسيا اليوم
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