Advertisement

عربي-دولي

لا تأشيرة دخول للافروف إلى أميركا.. ما القصة؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-986960-637977881911467919.png
Doc-P-986960-637977881911467919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت روسيا انها طلبت 56 تأشيرة دخول للولايات المتحدة، ليتسنى لوزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد المرافق له السفر إلى نيويورك، لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها لم تتسلم أي شيء حتى الآن.

 

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نقلتها "رويترز"، أمس الجمعة، قال سفير روسيا لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا إن الأمر أصبح "مثيرا للانزعاج"، نظرا لأن واشنطن ظلت على مدى عدة أشهر ماضية "ترفض بصورة مستمرة منح تأشيرات دخول" لعدد من المبعوثين الروس لحضور مناسبات أخرى للأمم المتحدة.

 

سجلات سرية

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمنظمة الأمم المتحدة، مضيفاً أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، لذا لا يمكن التعليق على الحالات الفردية.

 

وبموجب "اتفاقية المقر" الخاصة بالأمم المتحدة لعام 1947، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى المنظمة الدولية.

 

لكن واشنطن تقول إن بإمكانها حجب التأشيرات لدواعٍ تتعلق "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

(العربية)

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-09-03
05:52 | 2022-09-03
05:00 | 2022-09-03
04:30 | 2022-09-03
04:00 | 2022-09-03
03:30 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website