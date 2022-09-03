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عربي-دولي

بينها 5 عربية.. من هي الدول التي تضمّ أكبر احتياطيات نفطية في العالم؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 10:00
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يتمّ تحديد احتياطيات النفط المؤكدة من خلال العمليات الجيولوجية والهندسية لإنتاج قيمة تقديرية لمخزون النفط في الأرض. 

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وتعرض احتياطيات النفط المؤكدة احتياطيات النفط المتاحة تجارياً (والقابلة للاسترداد نظرياً) لبلد معين بناءً على مكامنه المعترف بها.

ومؤخراً، كشف تقريرٌ جديد لموقع "العربي الجديد" عن قائمة بالدول التي تتميز بأكبر احتياطات نفطية حتى العام 2022.

والمفارقة هنا أن هناك 5 دول عربية موجودة ضمن القائمة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.

وفي ما يلي قائمة الدول التي تتضمن أكبر احتياطيات نفطية: 

1- فنزويلا: 302.3 مليار برميل

2- السعودية: 266.2 مليار برميل

3- كندا: 170.5 مليار برميل

4- إيران: 157.2 مليار برميل

5- العراق: 148.8 مليار برميل

6- الكويت: 101.5 مليار برميل

7- الإمارات: 97.8 مليار برميل

8- روسيا: 80.0 مليار برميل

9- ليبيا: 48.3 مليار برميل

10 - نيجيريا: 37.4 مليار برميل

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