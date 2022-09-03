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عربي-دولي

ترقبّوا.. هذا ما سنشهده عام 2025

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:30
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أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن فصل الصيف سينتهي فلكياً في 23 أيلول الجاري، مشيرا إلى أن انخفاض درجة الحرارة سيتأخر لمدة أسبوعين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، قال أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه "لا علاقة بين مواعيد تغير الفصول، وتغير المناخ نفسه، وتغير درجات الحرارة"، لافتا إلى أن "التغيرات المناخية جزء منها طبيعي، وجزء منها نتيجة للتلوث".
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وأشار شاكر إلى "وجود دورات طبيعية للنشاط الشمسي تحدث كل 11 عاماً"، موضحا أن "عام 2025، سيشهد أسخن صيف على الإطلاق، لأنه سيكون قمة النشاط الشمسي".

وأكد أن "تنبؤات الأرصاد الجوية أصبحت دقيقة جدا لمدة 10 أيام، نتيجة لمراقبة السحاب عن طريق الأقمار الصناعية ومراقبة المياه الموجودة فيها، وكميتها، وأماكن سقوطها، وغيرها".

وبين رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن "توقعات الأرصاد الجوية يمكنها التنبؤ لمدة 3 أسابيع على الأقصى، ولا يمكنها التنبؤ بالطقس لأشهر قادمة".
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