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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرّفوا إلى أقوى الجيوش العربية للعام 2022

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:00
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نشر موقع "غلوبال فايرباور" المتخصص بالإحصائيات العسكريّة، تصنيفاً جديداً بأقوى الجيوش حول العالم، والذي يتم وضعه بالاعتماد على أكثر من 50 عاملاً لتحديد مكانة القوّة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي.
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وتضمّن التصنيف ترتيب الجيوش العربية من حيث القوّة، فضلاً عن ترتيبها عالمياً أيضاً. 
 
وفي ما يلي قائمة بأقوى 10 جيوش عربية للعام 2022:
 
1- مصر 
 
الترتيب عربياً: 1 - الترتيب عالمياً: 12
 
2- السعودية
 
الترتيب عربياً: 2 - الترتيب عالمياً: 20
 
3- الجزائر
 
الترتيب عربياً: 3 - الترتيب عالمياً: 31
 
4- العراق
 
الترتيب عربياً: 4 - الترتيب عالمياً: 34
 
5- الإمارات
 
الترتيب عربياً: 5 - الترتيب عالمياً: 36
 
6- سوريا
 
الترتيب عربياً: 6 - الترتيب عالمياً: 47
 
7- المغرب
 
الترتيب عربياً: 7 - الترتيب عالمياً: 56
 
8- الكويت
 
الترتيب عربياً: 8 - الترتيب عالمياً: 71
 
9- ليبيا
 
الترتيب عربياً: 9 - الترتيب عالمياً: 72
 
10- السودان
 
الترتيب عربياً: 10 - الترتيب عالمياً: 73
 
 
(العربي الجديد)

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