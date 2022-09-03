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الدفاع الجوي الإيراني: مجالنا الجوي هو الأخطر للأعداء

Lebanon 24
03-09-2022 | 05:52
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أكد الدفاع الجوي الإيراني أن المجال الجوي للبلاد "هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".

وأوضح العميد قادر رحيم زادة، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المشترك لقوات الدفاع الجوي في إيران، أنه "بفضل جهود قوات الدفاع الجوي الإيرانية، فإن المجال الجوي الإيراني هو الأكثر أمنا لعبور الرحلات الجوية المرخص لها، والأشد انعداما للأمن للمعتدين المحتملين الذين ينوون تهديد أجواء البلاد وسمائها".
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وأشار العميد رحيم زادة إلى أن "التدريب على الأنواع المختلفة للأساليب الدفاعية أدى إلى إيجاد شبكة موحدة للدفاع الجوي في البلاد وفي أعلى مستويات الجهوزية والقدرات القتالية"، مشددا على أن "قوات الدفاع الجوي تتمتع بكوادر مؤمنة وغيورة ومتخصصة، وفي ظل إرشادات قائد الثورة الإسلامية، حققت إنجازات لافتة في المجالات الاستراتيجية والتقنية والتكنولوجية والصناعية الدفاعية، والتي أدت إلى إرساء الأمن والاستقرار للشعب".
المصدر: روسيا اليوم
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