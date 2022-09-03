قيادة قوات لوغانسك: قتل 30 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

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أشارت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان، إلى أنه "خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوغانسك الشعبية، تكبد العدو الأوكراني خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.. فقد تمت تصفية ما يصل إلى 30 جنديًا، ودبابة واحدة وناقلتي جند مصفحتين وثلاث مدافع".وأمس الجمعة، أعلنت قوات لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 45 شخصًا ودبابتين وخمس ناقلات جند مدرعة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لـ"حماية إقليم دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا، على حدّ تعبير السلطات الروسية. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن "هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".