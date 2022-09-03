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عربي-دولي

خامنئي: قوى الاستكبار تعترف بإعاقة تحقيق مطالبها من قبل إيران

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:00
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "القوى الاستكبارية تعترف اليوم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت وأجهضت الكثير من مطالبها".

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم استقبال المشاركين في الاجتماع الـ7 لـ"المجمع العالمي لأهل البيت"، قال علي خامنئي: "يفتخر الشيعة بوقوفهم ضد نظام الهيمنة وإيقاف هذا التنين ذي الرؤوس السبعة، الذي تدخل في حياة الدول والحكومات والأمم بطريقة استبدادية".
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وأضاف خامنئي: "اليوم يعترفون بأنفسهم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت وأجهضت الكثير من مطالبهم"، معتبرا أن "الغضب الذي تشعر به قوى الاستكبار تجاهنا وعداوتها لنا، سببه تشجيعنا الدول الأخرى على الوقوف في وجه نظام الهيمنة".

وأردف: "إن إحباط المخططات الإجرامية لأمريكا في مختلف الدول، ومن بينها مخطط جماعة "داعش" الإرهابية، كان عاملا في زيادة حدة دعايات رهاب إيران ورهاب الشيعة، واتهام إيران بالتدخل في شؤون الدول الأخرى"، مشددا على أن  "إيران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن هذه الاتهامات تأتي نتيجة عجزهم في منع تطور النظام الإسلامي"، حيث دعا الجميع إلى أن "يكونوا يقظين أمام سياسات قوى الاستكبار، وأن لا يتماشوا معها".
المصدر: روسيا اليوم
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