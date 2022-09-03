Advertisement

عربي-دولي

المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى البلاد

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-987078-637978177446678191.jpg
Doc-P-987078-637978177446678191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باتيلي، مبعوثا أمميا إلى ليبيا، خلفا للسلوفاكي، يان كوبيتش.

وأشاد المجلس الرئاسي الليبي، بـ"خبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي"، مثنيا على "الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا".
Advertisement

وشدد المجلس على "دور الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثة المنظمة في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال"، معربا عن أمله بأن "يساهم باتيلي بخبرته الواسعة بمساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب الليبي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-03
15:42 | 2022-09-03
15:30 | 2022-09-03
15:00 | 2022-09-03
14:30 | 2022-09-03
14:00 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website