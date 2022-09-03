Advertisement

عربي-دولي

طهران ترد على السفيرة الإسرائيلية في لندن

Lebanon 24
03-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-987083-637978183297150796.jpg
Doc-P-987083-637978183297150796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت طهران على مذكرة السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفيلي، "المناهضة لإيران"، بشأن وثيقة إحياء الاتفاق النووي.


وفي هذا الصدد، نشر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا، مهدي حسيني متين، رسالة في "تويتر"، قال فيها: "المطالب المدمرة لسفيرة الكيان الصهيوني من بريطانيا، تظهر مرة أخرى أن هذا الكيان غير الشرعي لا يمكن أن يطيق استتباب السلام والأمن في المنطقة أو في أي مكان آخر بالعالم، ولا يطيق حتى حق بريطانيا في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاتفاق النووي".
Advertisement

وتابع حسيني متين: "هذا الكيان الإرهابي، الذي تأسس على أساس الاحتلال وانتهاك القانون، يكيل الاتهامات الباطلة ومنذ عقود ضد برنامج إيران النووي السلمي".

وكانت تسيبي حوتوفيلي قد وصفت في مذكرة نشرت في صحيفة "الدايلي تلغراف"، الاتفاق مع إيران بأنه "خطير"، مطالبة حكومة لندن برفضه، حيث قالت: "لن يكون من الحكمة الوثوق بنظام لا يزال يكذب بشأن طموحاته النووية".

واعتبرت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا أن "الاتفاق مع إيران يشكل خطورة على واشنطن ولندن كما هو الحال بالنسبة لتل أبيب"، مضيفة: "الآن أكثر من أي وقت مضى من المهم ألا يتم التوقيع على الاتفاق".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-03
15:42 | 2022-09-03
15:30 | 2022-09-03
15:00 | 2022-09-03
14:30 | 2022-09-03
14:00 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website