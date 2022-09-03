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عربي-دولي

بوتين يبحث مع أردوغان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2022 | 11:30
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المصدر: روسيا اليوم
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