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عربي-دولي

فيضانات باكستان.. إسلام آباد تنشد مساعدات ضخمة

Lebanon 24
03-09-2022 | 12:30
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طلبت باكستان، السبت، من المجتمع الدولي استجابة إنسانية ضخمة للفيضانات غير المسبوقة التي خلفت ما لا يقل عن 1265 قتيلا.

جاءت المناشدة في الوقت الذي نقلت فيه طائرات إمدادات إلى باكستان عبر جسر جوي إنساني.
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ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال إلى استجابة إنسانية ضخمة لعشرات الملايين من الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال إقبال في مؤتمر صحفي: "أناشد زملائي الباكستانيين والمغتربين الباكستانيين والمجتمع الدولي مساعدة باكستان في ساعة الحاجة هذه".
 
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