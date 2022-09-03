Advertisement

عربي-دولي

قوارب تقل مسلحين تتجه نحو زابوريجيا... فماذا تقول روسيا؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-987103-637978291771609354.jpg
Doc-P-987103-637978291771609354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع تبادل الاتهامات المستمر منذ أيام بين موسكو وكييف حول الوضع الحساس في محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، والتي دخلها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يومين، جددت روسيا، السبت، اتهاماتها.
Advertisement
فقد زعم مسؤول محلي موال للقوات الروسية في زابوريجيا أن قوة هجومية على متن أكثر من 15 قارباً سريعاً تتجه نحو بلدة إنرغودار، الواقعة على مقربة من المنشأة الضخمة الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي لا يزال بعض مفتشي الوكالة الذرية فيها.
 
وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لزابوريجيا في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إن حوالي 40 قارباً تتحرك حالياً عبر نهر دنيبرو، فيما يتحرك ما لا يقل عن 15 من تلك القوارب السريعة التي تحمل عدداً كبيراً من المسلحين نحو إنرغودار.

كما أضاف أن القوارب غادرت في حوالي منتصف ليل الجمعة السبت، بتوقيت موسكو من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية على ضفتي نهر دنيبرو.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-03
15:42 | 2022-09-03
15:30 | 2022-09-03
15:00 | 2022-09-03
14:30 | 2022-09-03
14:00 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website