قوارب تقل مسلحين تتجه نحو زابوريجيا... فماذا تقول روسيا؟

على وقع تبادل الاتهامات المستمر منذ أيام بين موسكو وكييف حول الوضع الحساس في محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، والتي دخلها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يومين، جددت روسيا، السبت، اتهاماتها.

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فقد زعم مسؤول محلي موال للقوات الروسية في زابوريجيا أن قوة هجومية على متن أكثر من 15 قارباً سريعاً تتجه نحو بلدة إنرغودار، الواقعة على مقربة من المنشأة الضخمة الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي لا يزال بعض مفتشي الوكالة الذرية فيها.

وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لزابوريجيا في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إن حوالي 40 قارباً تتحرك حالياً عبر نهر دنيبرو، فيما يتحرك ما لا يقل عن 15 من تلك القوارب السريعة التي تحمل عدداً كبيراً من المسلحين نحو إنرغودار.



كما أضاف أن القوارب غادرت في حوالي منتصف ليل الجمعة السبت، بتوقيت موسكو من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية على ضفتي نهر دنيبرو.