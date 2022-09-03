الاتحاد الأوروبي يتحدى روسيا: مستعدون لمواجهة قطع كامل للغاز

Advertisement

قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، السبت، إن الاتحاد الأوروبي "على استعداد جيد" في حال التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل "التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة".وخلال حديث للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في تشرنوبيو على بحيرة كومو في إيطاليا، أضاف جنتيلوني: "نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز".وتابع: "لسنا خائفين من قرارات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نُطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدون للرد".وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، الجمعة، أن خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، وكان من المقرر أن يستأنف الخدمة السبت بعد انقطاع استمر 3 أيام لعمليات الصيانة، سيتوقف "تماماً" حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي.