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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يتحدى روسيا: مستعدون لمواجهة قطع كامل للغاز

Lebanon 24
03-09-2022 | 15:00
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قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، السبت، إن الاتحاد الأوروبي "على استعداد جيد" في حال التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل "التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة".

وخلال حديث للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في تشرنوبيو على بحيرة كومو في إيطاليا، أضاف جنتيلوني: "نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز".
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وتابع: "لسنا خائفين من قرارات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نُطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدون للرد".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، الجمعة، أن خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، وكان من المقرر أن يستأنف الخدمة السبت بعد انقطاع استمر 3 أيام لعمليات الصيانة، سيتوقف "تماماً" حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي.
وأشار جنتيلوني إلى أن "تخزين الغاز (في الاتحاد الأوروبي) بلغ حالياً حوالى 80%، بفضل تنويع مصادر الإمدادات"، حتى وإن اختلف الوضع بين دولة وأخرى.

وقال المفوّض الأوروبي إن بروكسل "فعّلت الكثير في الأشهر الأخيرة"، لكن "اليوم يمكن القيام بالمزيد"، موضحاً أن الهدف "متابعة استراتيجية أوروبا الموحدة التي تعمل ضد غزو أوكرانيا عبر استخدام السلاح الاقتصادي".

وأردف: "نحن لا نُشارك في الحرب، لا نشارك في التصعيد العسكري، لكننا ندعم أوكرانيا، وعلينا فعل ذلك الآن بفاعلية أكبر".

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