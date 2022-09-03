إيران تكشف تجهيز مدنها لـ"هجمات محتملة"

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أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال مهدي فرحي أن بلاده "جهّزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني، من أجل إحباط أي هجوم محتمل يستهدفها"، في ظلّ تصعيد للتوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة، كما أفادت وكالة "رويترز".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن فرحي قوله إن "معدات الدفاع المدني تمكّن القوات المسلحة الإيرانية من تحديد ومراقبة التهديدات، مستخدمة برمجيات تعمل على مدار الساعة وفقاً لنوع التهديد والأخطار".وأضاف: "في هذه الأيام، اعتماداً على قوة الدول، بات شكل المعارك أكثر تعقيداً". وتابع أن الأشكال الهجينة من الحرب، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلّت مكان الحروب الكلاسيكية.اتهمت إيران كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة بشنّ هجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة، أضرّت ببنيتها التحتية. كذلك وجهت طهران اتهامات إلى تل أبيب بتخريب منشآتها النووية، علماً أن الأخيرة لم تؤكد أو تنفِ مسؤوليتها عن تلك الهجمات، بحسب "رويترز".