ماذا في دلالات القرار الروسي بوقف خط "نورد ستريم"؟

Advertisement

كتب موقع "الحرة": تثير خطوة روسيا المتعلقة بخط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز، الكثير من التساؤلات بشأن ما إذا كانت موسكو تستخدم الطاقة كسلاح ضد الغرب أم أن حججها التي أوردتها بشأن وجود أعطال في الخط الحيوي، حقيقية ولا تحمل أبعادا سياسية.وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت، الجمعة، قبل يوم من حلول أجل استئناف تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، أن الخط سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، في خطوة من شأنها أن تعمق المصاعب التي تواجه أوروبا في الحصول على احتياجاتها من الوقود.وكانت غازبروم تنفذ بالفعل أعمال صيانة في الخط في الفترة من 31 آب إلى الثاني من أيلول ، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات لأوروبا قبل بداية فصل الشتاء إذا تم تمديد وقف الضخ.وقلصت روسيا التدفقات عبر الخط إلى 40 في المئة في حزيران و20 في المئة في تموز. وقطعت أيضا الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمرك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.اللافت في الخطوة الروسية أنها جاءت بالتزامن مع إعلان مجموعة الدول السبع رسميا فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي بهدف تقليص العائدات لحرب موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة نصر محمد عارف أن الإجراء الروسي "بالتأكيد لم يحصل نتيجة خلل فني، بل هو محاولة من روسيا للضغط على الأوربيين".ويضيف نصر أن "الحرب في أوكرانيا انتقلت اليوم من حرب عسكرية إلى اقتصادية"، مبينا: "لا يوجد عطل او أي شيء آخر وإنما القضية سياسية تحت غطاء مشاكل فنية".ويشير نصر إلى أن الحرب في أوكرانيا وما تبعها من إجراءات عقابية غربية أثبتت أن "أوروبا لا تستطيع الاستعاضة عن الغاز الروسي سريعا، بالتالي هذا سيؤثر سلبا على الأوضاع الداخلية في أوروبا".ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز لأوروبا أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 بالمئة منذ آب العام الماضي.تسبب ذلك في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.يقول نصر إن "الأوربيين يدركون أن العقوبات ضد روسيا كانت انفعالية عاطفية وشعبوية في معظمها ولم تكن مدروسة".ويضيف: "حتى الآن الخطوات الروسية المقابلة للعقوبات، هي أكثر فعالية مقارنة بخطوات الغرب".ويرى أن "استهداف الأوربيين للاقتصاد الروسي، وخاصة القضايا المتعلقة بالغاز والطاقة وباقي السلع، لم يكن مدروسا، لأنه لا توجد لديهم بدائل، وحتى البدائل الموجودة الحالية كقطر ومصر لا تكفي لتعويض النقص".بالتالي يعتقد نصر أن هذا "سيؤثر سلبا على الأوضاع الداخلية في أوروبا"، مبينا أن "الضغط الروسي بدأ يمس حياة الناس العاديين في أوروبا وهذا خطير للغاية، ويؤثر على الناخبين".