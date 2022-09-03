Advertisement

عربي-دولي

"الطاقة الذرية": فصل محطة زابوريجيا عن خط الكهرباء الرئيسي

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-987126-637978368706995388.jpg
Doc-P-987126-637978368706995388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، أن محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن آخر خطّ كان ما يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط.

وقالت الوكالة في بيان إن "محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت مرة جديدة اتصالها بآخر خط كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها (بالشبكة)، لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خطّ احتياطي".
Advertisement
 وأضافت "بعد أقل من 48 ساعة من إنشاء المدير العام (للوكالة) رافاييل غروسي الخميس وجودًا لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا، أُبلغ خبراء الوكالة من جانب موظف أوكراني كبير بأن رابع خطّ كهربائي تشغيلي بقدرة 750 كيلوفولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قُطع. وفُقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سابق خلال النزاع".
 وأكدت الوكالة أن "مفاعلا واحدا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلامة في الموقع، وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة".
وتزايد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضمّ محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا.

وقالت أوكرانيا الجمعة إنها قصفت قاعدة روسية قرب بلدة إنرغودار حيث تقع المحطة النووية، ما أدى إلى تدمير ثلاث منظومات مدفعية ومستودع ذخيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-09-04
03:23 | 2022-09-04
03:00 | 2022-09-04
02:38 | 2022-09-04
02:00 | 2022-09-04
01:37 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website