من هو خاطف طائرة ميسيسيبي..وماذا كتب قبل الحادث؟

كشفت السلطات الأميركية، السبت، هوية الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي بعد أن هدد بتحطيمها فوق متجر "وول مارت"، مبينة أنه يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى والتهديدات الإرهابية.



Advertisement

إلى ذلك، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة له، مشيرة إلى أنه كتب منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" في وقت مبكر السبت، قال فيه "أعتذر للجميع.. لم أرغب أبدًا في إيذاء أي شخص.. أنا أحب والدي ووالدتي وأختي، هذا ليس خطأك.. مع السلامة". وأعلن قائد شرطة مدينة توبيلو، جون كواكا، في مؤتمر صحافي بأن الرجل، ويدعى كوري واين باترسون، لم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران، وأنه موظف في شركة توبيلو للطيران.إلى ذلك، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة له، مشيرة إلى أنه كتب منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" في وقت مبكر السبت، قال فيه "أعتذر للجميع.. لم أرغب أبدًا في إيذاء أي شخص.. أنا أحب والدي ووالدتي وأختي، هذا ليس خطأك.. مع السلامة".





وتحدث مفاوضون إلى الرجل وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.



ولم يكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.



هذا ولم يصب أحد بسوء في الحادث. من جانبها، قالت السلطات إن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911.وتحدث مفاوضون إلى الرجل وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.ولم يكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.هذا ولم يصب أحد بسوء في الحادث.

يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بأكثر من 3 ساعات، وهدد قائدها بالسقوط بها عمداً على أحد متاجر سلسلة "وول مارت" في ولاية ميسيسيبي الأميركية، ثم هبط بها في أحد الحقول، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.



وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.