Advertisement

عربي-دولي

من هو خاطف طائرة ميسيسيبي..وماذا كتب قبل الحادث؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 15:42
A-
A+
Doc-P-987141-637978418675151800.jpg
Doc-P-987141-637978418675151800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت السلطات الأميركية، السبت، هوية الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي بعد أن هدد بتحطيمها فوق متجر "وول مارت"، مبينة أنه يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى والتهديدات الإرهابية.
وأعلن قائد شرطة مدينة توبيلو، جون كواكا، في مؤتمر صحافي بأن الرجل، ويدعى كوري واين باترسون، لم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران، وأنه موظف في شركة توبيلو للطيران.
Advertisement

إلى ذلك، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة له، مشيرة إلى أنه كتب منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" في وقت مبكر السبت، قال فيه "أعتذر للجميع.. لم أرغب أبدًا في إيذاء أي شخص.. أنا أحب والدي ووالدتي وأختي، هذا ليس خطأك.. مع السلامة".
من جانبها، قالت السلطات إن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911.

وتحدث مفاوضون إلى الرجل وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.

ولم يكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.

هذا ولم يصب أحد بسوء في الحادث.
يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بأكثر من 3 ساعات، وهدد قائدها بالسقوط بها عمداً على أحد متاجر سلسلة "وول مارت" في ولاية ميسيسيبي الأميركية، ثم هبط بها في أحد الحقول، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-09-04
03:23 | 2022-09-04
03:00 | 2022-09-04
02:38 | 2022-09-04
02:00 | 2022-09-04
01:37 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website