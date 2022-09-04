30
o
بيروت
34
o
طرابلس
15
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلها رميا بالرصاص... أماني تلحق بنيرة أشرف وسلمى بهجت وهذه تفاصيل الجريمة المروّعة!
Lebanon 24
04-09-2022
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقيت طالبة جامعية في المنوفية في مصر، مصرعها رميا بالرصاص، على يد شاب تقدم لخطبتها لكنها رفضته، بحسب ما أكده شهود عيان.
ومساء السبت، أقدم شاب يدعى أحمد فتحي، على قتل فتاة تدعى أماني عبد الكريم، بإطلاق النار عليها في الشارع بقرية طوخ طنبشا التابعة لمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.
Advertisement
وقال أبو حمزة المسلمي، من أهالي القرية، إن المتهم غافل الفتاة خلال خروجها من منزلها وأطلق عليها النار من مسدس خرطوش.
وأوضح أنه تم نقل الفتاة من جانب الأهالي على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها فارقت الحياة.
فيما قال محمود النادي، من أهالي القرية، بحسب المتوافر من معلومات بين سكان المنطقة التي شهدت الجريمة فإن الضحية رفضت الزواج من المتهم، وأنه تعرض لها في الشارع عدة مرات ونهرته فأقدم على الانتقام منها.
وتابع أن الضحية طالبة بالسنة الرابعة بكلية التربية الرياضية وتبلغ من العمر 20 عاما، بينما المتهم حاصل على مؤهل متوسط وعمره يناهز الـ 30 عاما.
وشدد على أن الفتاة وأسرتها معروفون بالسمعة الطيبة مما جعل الحزن يخيم على القرية كلها، فضلا عن وجود صلة قرابة تجمع عائلتي المتهم والضحية.
فيما أكد مصدر أمني أن الشرطة طوقت القرية بحثا عن المتهم الذي فر من موقع الحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثمان الضحية.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
Lebanon 24
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
12:00 | 2022-09-03
03/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
06:15 | 2022-09-03
03/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
06:00 | 2022-09-03
03/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
06:23 | 2022-09-03
03/09/2022 06:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
16:04 | 2022-09-03
03/09/2022 04:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-09-04
حقل كاريش للغاز.. هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
03:23 | 2022-09-04
أمير أردني يعقد قرانه على أميرة بلغارية... من هي؟ (صورة)
03:00 | 2022-09-04
كلامٌ أميركي جديد عن "صواريخ إيران".. ماذا قالت "الخارجية"؟
02:38 | 2022-09-04
تونس.. توقيف 6 أشخاص قدّموا دعماً لتنظيم "جند الخلافة"
02:00 | 2022-09-04
حرب كلامية بين ترامب وبايدن.. هذا ما قيلَ علناً
01:37 | 2022-09-04
رئيس الشيشان يلمّح للاستقالة.. هل سيحصل ذلك؟
فيديو
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
04/09/2022 10:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
04/09/2022 10:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
23:19 | 2022-09-02
04/09/2022 10:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact