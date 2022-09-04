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عربي-دولي

قتلها رميا بالرصاص... أماني تلحق بنيرة أشرف وسلمى بهجت وهذه تفاصيل الجريمة المروّعة!

Lebanon 24
04-09-2022 | 00:04
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لقيت طالبة جامعية في المنوفية في مصر، مصرعها رميا بالرصاص، على يد شاب تقدم لخطبتها لكنها رفضته، بحسب ما أكده شهود عيان.
ومساء السبت، أقدم شاب يدعى أحمد فتحي، على قتل فتاة تدعى أماني عبد الكريم، بإطلاق النار عليها في الشارع بقرية طوخ طنبشا التابعة لمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.
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وقال أبو حمزة المسلمي، من أهالي القرية، إن المتهم غافل الفتاة خلال خروجها من منزلها وأطلق عليها النار من مسدس خرطوش.

وأوضح أنه تم نقل الفتاة من جانب الأهالي على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها فارقت الحياة.

فيما قال محمود النادي، من أهالي القرية، بحسب المتوافر من معلومات بين سكان المنطقة التي شهدت الجريمة فإن الضحية رفضت الزواج من المتهم، وأنه تعرض لها في الشارع عدة مرات ونهرته فأقدم على الانتقام منها.

وتابع أن الضحية طالبة بالسنة الرابعة بكلية التربية الرياضية وتبلغ من العمر 20 عاما، بينما المتهم حاصل على مؤهل متوسط وعمره يناهز الـ 30 عاما.

وشدد على أن الفتاة وأسرتها معروفون بالسمعة الطيبة مما جعل الحزن يخيم على القرية كلها، فضلا عن وجود صلة قرابة تجمع عائلتي المتهم والضحية.

فيما أكد مصدر أمني أن الشرطة طوقت القرية بحثا عن المتهم الذي فر من موقع الحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثمان الضحية.

 
(سكاي نيوز)
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