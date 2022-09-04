تونس.. توقيف 6 أشخاص قدّموا دعماً لتنظيم "جند الخلافة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت، عن إيقاف 6 عناصر متعاونة مع الارهابيين الـ3 الذين تمّ القضاء عليهم أمس الجمعة في جبل السلوم بولاية القصرين.

وبحسب الوزارة، فقد قدّم الموقوفون الدعم والإسناد للعناصر الارهابية المنتمية لـ"تنظيم جند الخلافة".

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وقتل 2 من الإرهابيين في اشتباكات مع وحدات عسكرية وأمنية في بمنطقة عسكرية مغلقة، بينما فجر ثالث حزاماً ناسفاً عند محاصرته.

وقالت الوزارة إنه جرى التعرف على هوية عنصرين فيما عرضت جثة العنصر الثالث على التحليل الجيني.

وأضافت أنها ضبطت خلال العملية سلاحي كلاشنيكوف وحزاماً ناسفاً، وقنبلة يدوية وثلاثة هواتف خليوية، فضلاً عن مبلغ مالي من العملة التونسية ومواد غذائية.

ولم تسفر العملية عن ضحايا أو إصابات في صفوف الوحدات العسكرية، وفق وزارة الدفاع.