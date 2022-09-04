أمير أردني يعقد قرانه على أميرة بلغارية... من هي؟ (صورة)

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بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عقد الأميرالأردني غازي بن محمد، أمس السبت، قرانه على الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا.كما حضر عقد القران الأمير الحسن بن طلال، والأمير طلال بن محمد، وفق ما ذكره الديوان الملكي الهاشمي.وكشفت وكالة "عمون" تفاصيل عن الأميرة مريم، أميرة ترنوفو، لافتة إلى أنها من العائلة الملكية البلغارية السابقة، وهي عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، حيث حصلت على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، ودرست علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات بجامعة أوفييدو.هذا وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة.