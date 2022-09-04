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لأوّل مرة.. الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

Lebanon 24
04-09-2022 | 05:00
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لأوّل مرة، سمح الجيش الإسرائيلي للقناة الإيرانية المعارضة "إيران إنترناشيونال" بدخول قاعدة القبة الحديدية في الجنوب والتحدث مع قادة وجنود الوحدات العاملة بالقاعدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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وكشفت قناة "I24" أن قائد البطارية أساف قال للمراسل الإيراني: "القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، الذي يضم أربعة أنظمة مختلفة قادرة على حماية أجواء إسرائيل من الصواريخ قصيرة وطويلة المدى من حزب الله وإيران".

وأمس السبت، أعلن جهاز الأمن الإيراني تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران بشمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث ذكرت دائرة الأمن في محافظة مازندران في بيانها أنه "تم ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".
 
 
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