ضمنها واحدة عربية.. 8 مدن في العالم تضم أكبر عدد من ناطحات السحاب

تهيمن الصين على قائمة الدول الـ10 الأكثر احتضاناً لناطحات السحاب، في حين تضمّ القائمة مدينة عربية وحيدة جاءت في المركز الثاني وهي دبي.

ووفقاً لموقع "العربي الجديد"، فإن قارة آسيا تسيطرة على القائمة المذكورة، في حين تبقى مدينة نيويورك هي الوحيدة غير الآسيوية ضمن القائمة، وذلك بحسب ما جاء في بيانات نشرها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

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وفي ما يلي قائمة المدن التي تضم أعلى عدد من المباني التي يزيد علوها عن 200 متر في العام 2022:

1- شنتشن - الصين: 120 مبنى

2- دبي - الإمارات العربية المتحدة: 107 مباني

3- هونغ كونغ - الصين: 94 مبنى

4- نيويورك - الولايات المتحدة: 92 مبنى

5- شنغهاي - الصين: 60 مبنى

7- شونجكين - الصين: 54 مبنى

7- جاكرتا - إندونيسيا: 46 مبنى

8- كوالالمبور - ماليزيا: 51 مبنى

(العربي الجديد)