جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه تلقى معلومات أولية بشأن عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، وأن "التفاصيل قيد الفحص".



وذكرت طواقم الإنقاذ التي تعمل في مكان الحادث، أن هناك "عدد من الإصابات الحرجة التي يتم معالجتها ونقلها إلى المستشفيات".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بـ"إصابة شخصين على الأقل في حادث إطلاق نار على حافلة من سيارة مسرعة في غور الأردن".



وقالت "جيروزاليم بوست": "أطلقت النيران على حافلة عسكرية كانت تسير على شارع 508 بالقرب من الحمرا في غور الأردن، الأحد".



وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير المتعلقة بالهجوم الذي يأتي مع استمرار التوتر في الضفة الغربية.



وبحسب التقارير، أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الهجوم، من بينهم سائق الحافلة الذي ورد أنه أصيب بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث.

(الحرة)