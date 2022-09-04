Advertisement

عربي-دولي

زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة بالنسبة لبريطانيا

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-987299-637978971220103683.jpg
Doc-P-987299-637978971220103683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستيردجين، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يمكن أن تصبح كارثة بالنسبة لبلادها حال انتخابها لمنصب رئيس الوزراء.
 
وقالت ستيردجين في حديث لوكالة "Sky News" البريطانية: "إذا قادت (البلاد) بالطريقة التي شنتها وفق حملتها خلال الصيف فستصبح كارثة ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب بل بالنسبة لبريطانيا كلها. لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".
Advertisement

واتهمت المسؤولة الاسكتلندية تراس بأنها تجري حملتها اعتمادا على أولويات الأعضاء المنفصلين لحزب المحافظين مثل خفض الضرائب.

وأضافت: "لا تعد هواجس العدد القليل للغاية من أعضاء حزب المحاظفين أولوية صحيحة بالنسبة للبلاد".

وشددت في الوقت ذاته على أنها ستعمل "ما بوسعها لبناء علاقات عمل بناءة" مع ليز تراس.

انتهى التصويت في الجولة الأخيرة من انتخابات رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في 5 أيلول الجاري.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-09-04
13:30 | 2022-09-04
13:00 | 2022-09-04
12:30 | 2022-09-04
12:00 | 2022-09-04
11:30 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website