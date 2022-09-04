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عربي-دولي
زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة بالنسبة لبريطانيا
Lebanon 24
04-09-2022
|
08:30
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أعلنت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستيردجين، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يمكن أن تصبح كارثة بالنسبة لبلادها حال انتخابها لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيردجين في حديث لوكالة "Sky News" البريطانية: "إذا قادت (البلاد) بالطريقة التي شنتها وفق حملتها خلال الصيف فستصبح كارثة ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب بل بالنسبة لبريطانيا كلها. لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".
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واتهمت المسؤولة الاسكتلندية تراس بأنها تجري حملتها اعتمادا على أولويات الأعضاء المنفصلين لحزب المحافظين مثل خفض الضرائب.
وأضافت: "لا تعد هواجس العدد القليل للغاية من أعضاء حزب المحاظفين أولوية صحيحة بالنسبة للبلاد".
وشددت في الوقت ذاته على أنها ستعمل "ما بوسعها لبناء علاقات عمل بناءة" مع ليز تراس.
انتهى التصويت في الجولة الأخيرة من انتخابات رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في 5 أيلول الجاري.
(روسيا اليوم)
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