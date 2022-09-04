Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تكشف عن "مرأة خائنة".. سربت معلومات "سرية" من زوجها الجندي

Lebanon 24
04-09-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-987302-637978979410081546.jpg
Doc-P-987302-637978979410081546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أنه اعتقل امرأة لإفشاء مكان وجود الوحدة العسكرية لزوجها ومعلومات أخرى عن الجيش للقوات الروسية، وفقا لموقع "إنسايدر".

وأبلغت المرأة، وهي زوجة جندي تبلغ 31 عاما وأم من دنيبروبتروفسك، المخابرات الروسية عن موقع المباني العسكرية ومواقع المعدات العسكرية في دونيتسك وزابوريجيا، وهما منطقتان شهدتا قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية.
Advertisement

وبحسب بيان صادر عن إدارة أمن الدولة، فإن المرأة التي لم تذكر اسمها هي "خائنة".

واستعانت المتهمة بزوجها و"طلبت معلومات حول موقع وحدته العسكرية ومجموعات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متقدمة"، وفق بيان إدارة أمن الدولة.

وقالت الإدارة: "اتخذت هذه الخطوة رغم أنها متزوجة من جندي في القوات المسلحة ولديهما ابن معا. وكان زوجها على الجبهة الشرقية يحول بانتظام أموالا لنفقة الطفل".

وأضافت أنها "أرسلت معلومات استخباراتية سرية حول موقع الوحدة العسكرية لزوجها والتشكيلات الأوكرانية الأخرى إلى جندي روسي".

وتابعت أن الجندي الروسي قام بنقل المعلومات "إلى المخابرات العسكرية الروسية التي شاركتها مع المجموعات القتالية في الخطوط الأمامية، واستخدمتها في القصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون والضربات الجوية".

وأوضحت أنها "وعدت بالحصول على الجنسية الروسية ومستوى معيشي مرتفع إذا نجحوا في الاستيلاء على المنطقة".

وأشارت إلى أن "المرأة التي بدأت التجسس لصالح الروس في مايو، اعتقلت في 2 سبتمبر، وصادرت القوات الأوكرانية حاسوبها وهاتفها الذكي".
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-09-04
09:00 | 2022-09-04
08:30 | 2022-09-04
08:00 | 2022-09-04
07:00 | 2022-09-04
06:30 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website