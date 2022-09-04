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عربي-دولي

ميدفيديف: ألمانيا تتبنى حربا هجينة ضد موسكو

Lebanon 24
04-09-2022 | 10:30
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا اليوم تعمل كعدو لروسيا بفرضها العقوبات ضدها وتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد الجيش الروسي، مؤكدا أن كل ذلك يندرج تحت إطار "الحرب الهجينة" ضد موسكو.
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وفي منشور عبر قناته على تلغرام، قال ميدفيديف، اليوم الأحد: "ألمانيا دولة غير صديقة فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله ومواطنيه، كما أنها مدت أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة الموجهة ضد قواتنا المسلحة، أي أنها أعلنت حربًا هجينة على روسيا، ألمانيا تتصرف كعدو لروسيا".
وجاء ذلك في إطار رد ميدفيديف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة.
 
(سبوتنيك) 
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