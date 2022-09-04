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عربي-دولي

رئيس الحكومة الأوكرانية في ألمانيا

Lebanon 24
04-09-2022 | 11:30
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وصل رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميغال إلى ألمانيا، في زيارة يأمل من خلالها الحصول على دعم أقوى وطي صفحة التوترات الأخيرة بين كييف وبرلين.
 
وقبل وصوله، أشار دنيس شميغال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إلى "التقدم الهائل" الذي حققته ألمانيا. وقال: "في البداية، كانت تقدم فقط معدات الحماية أو خوذات واقية. الآن، تقدم معدات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية".
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لكنه أضاف "بالطبع، نريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن. وعلينا أيضا تغيير فلسفتنا في ما يتعلق بعمليات التسليم: يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة"، في وقت تتلقى بلاده حتى الآن معدات معظمها من النماذج القديمة.

وقال "ننتظر من الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة".

وأشار شيمغال إلى أن "ألمانيا أعلنت أيضا عن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت"، موضحا أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاما لحماية مجالها الجوي.

والتقى شميغال اليوم الأحد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قبل لقائه المستشار أولاف شولتس.
 
(روسيا اليوم) 
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