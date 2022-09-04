حرب الطاقة والغاز.. أوروبا تبحث عن "خطة ب" وتحذير من "كارثة البدائل"

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وأعلنت شركة جازبروم الروسية، الجمعة، أن خط الأنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، معلقة توريد الغاز إلى قارة أوروبا دون تحديد موعد محدد لاستئناف عمليات التوريد. كتبت "الحرة": فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة الطاقة العالمية، قبل أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، ما يدفع بعض الدول للبحث عن "بدائل لسد الفجوة في إمدادات الطاقة"، وهو ما يؤكد خبراء أنه قد "يتسبب في مشكلة عالمية أكبر" تتعلق بإبطاء جهود مكافحة التغير المناخي.وأعلنت شركة جازبروم الروسية، الجمعة، أن خط الأنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، معلقة توريد الغاز إلى قارة أوروبا دون تحديد موعد محدد لاستئناف عمليات التوريد.





وتستفيد روسيا من ضعف أوروبا في مسألة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية للغاية في جميع أنحاء القارة وخلق مخاوف من مصاعب واسعة النطاق هذا الشتاء، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق لتجديد الاضطرابات في أسواق الغاز الأوروبية، وحذر الخبراء من النقص الحاد في الطاقة في فصل الشتاء بأوروبا والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية. بعد تعليق روسيا تدفقات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى أجل غير مسمى، تصاعدت المخاوف من "نشوب أزمة طاقة محتملة" في القارة العجوز، وفقا لصحيفة "الغارديان".وتستفيد روسيا من ضعف أوروبا في مسألة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية للغاية في جميع أنحاء القارة وخلق مخاوف من مصاعب واسعة النطاق هذا الشتاء، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق لتجديد الاضطرابات في أسواق الغاز الأوروبية، وحذر الخبراء من النقص الحاد في الطاقة في فصل الشتاء بأوروبا والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.





ويري مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أبوبكر الديب، أن "روسيا لم تترك لأوروبا خيارات سوى البحث عن المصادر التقليدية كبديل للغاز الروسي".



وفي حديثه لموقع "الحرة"، تحدث عن إمكانية استخدام دول أوروبية "الفحم والخشب والعودة لتشغيل المحطات النووية للنجاة من البرد القارس في الشتاء المقبل".



وتسابق أوروبا الزمن لتعويض الغاز الروسي من دول أخرى ولكن ذلك أمر صعب ان لم يكن مستحيلا فكل مصادر الغاز الأخرى بعيدة ومكلفة وتحتاج إلى بنية تحتية بمليارات اليوروهات كمحطات الإسالة والأنابيب، وفقا لحديث الديب.



ويشير إلى أن "الحل الأقرب هو العودة لاستخدام المحطات النووية والفحم"، واصفا ذلك بـ"خطر كامن يضرب جهود مكافحة التغيير المناخي ويعمل على زيادة التلوث البيئي بشكل كبير وسريع وغير مسبوق". في مقابل ذلك، يمكن لبعض الدول الأوروبية أن تسعى لسد الفجوة في إمدادات الطاقة عبر "الخطة ب" من خلال اللجوء لواردات الكهرباء عبر الموصلات من جاراتها أو من خلال تعزيز القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهرومائية أو الفحم، وفقا لـ"رويترز".ويري مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أبوبكر الديب، أن "روسيا لم تترك لأوروبا خيارات سوى البحث عن المصادر التقليدية كبديل للغاز الروسي".وفي حديثه لموقع "الحرة"، تحدث عن إمكانية استخدام دول أوروبية "الفحم والخشب والعودة لتشغيل المحطات النووية للنجاة من البرد القارس في الشتاء المقبل".وتسابق أوروبا الزمن لتعويض الغاز الروسي من دول أخرى ولكن ذلك أمر صعب ان لم يكن مستحيلا فكل مصادر الغاز الأخرى بعيدة ومكلفة وتحتاج إلى بنية تحتية بمليارات اليوروهات كمحطات الإسالة والأنابيب، وفقا لحديث الديب.ويشير إلى أن "الحل الأقرب هو العودة لاستخدام المحطات النووية والفحم"، واصفا ذلك بـ"خطر كامن يضرب جهود مكافحة التغيير المناخي ويعمل على زيادة التلوث البيئي بشكل كبير وسريع وغير مسبوق".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير الخبير البيئي ضومط كامل، إلى أن إعادة تشغيل المفاعلات النووية في أوروبا دون التأكد من درجة سلامة "التشغيل الآمن، قد يتسبب في كارثة مناخية كبرى".

تمثل أزمة الطاقة الحالية تحدي جديد لجهود مكافحة وإبطاء "التغيرات المناخية حول العالم"، وفقا لتحليل لصحيفة "فاينينشال تايمز".



ولذلك يشير كامل إلى "عدم وجود حلول سريعة وعاجلة لمعضلة توفير الطاقة والحفاظ على البيئة"، مؤكدا أن الوضع البيئي في العالم قد "تغير تماما" بعد الحرب الروسية الأوكرانية.



ويشير الديب إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسبب في "أزمة غذاء عالمية، وإدخال الملايين من البشر في خطر المجاعة".