تظاهرات في شوارع براغ.. والسبب أوكرانيا

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تصاعدت حالة السخط الشعبي داخل دولة تشيك، إزاء السياسة التي تنتهجها الحكومة في حرب أوكرانيا، ويقول معارضون إن الحكومة أصبحت تولي ملف الحرب اهتماما يفوق الأولويات الحياتية، وطالبوا بالحياد، لكن الحكومة قالت إن المتظاهرين موالين لروسيا.ووصل هذا السخط الشعبي إلى مستويات كبيرة، مع خروج عشرات الآلاف في تظاهرة السبت، جابت شوارع العاصمة التشيكية براغ.وانتقد المشاركون موقف الحكومة في الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أنها اهتمت بالحرب أكثر من معالجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.وبحسب "رويترز"، قال منظمو المظاهرة، إن "الدولة الواقعة في وسط أوروبا يجب أن تكون محايدة عسكريا، وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز، بما في ذلك روسيا".