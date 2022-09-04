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عربي-دولي

هل سيشارك بوتين في قمة العشرين؟

Lebanon 24
04-09-2022 | 13:00
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قالت الرئاسة الروسية الكرملين، الأحد، إن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة قادة دول مجموعة العشرين تخضع لاعتبارات عدة، قبل تأكيد مشاركته فيها.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية أن أبرز هذه الاعتبارات هو الأمن الشخصي للرئيس بوتين.
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وذكر بيسكوف: "هناك أمور يلزم أخذها في الحسبان بما فيها الاعتبارات الأمنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة بوتن في قمة مجموعة العشرين".

ولم يذكر ما هي الاعتبارات الأخرى.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني المقبل.

وإذا ما شارك فيها بوتين، فستكون أول مناسبة دولية يلتقي فيها وجها لوجه مع نظيره الأميركي، جو بايدن، والقادة الغربيين الذين قاطعوه إثر اندلاع حرب أوكرانيا.
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