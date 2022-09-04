نقل قوات روسية ضخمة للجنوب الأوكراني لمواجهة هجوم كييف المضاد

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أعادت روسيا نشر حوالي 20 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأميركية.لكن نتيجة الضغط الأوكراني فإن خط انسحاب القوات الروسية باتجاه الشرق نحو شبه جزيرة القرم، قد أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى وفقا لصحيقة "ذا تايمز" البريطانية.وشارك حوالي 180 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا، وقتل منهم حوالي 20 ألفا في المعارك، وفقا لما نقلته الصحيفة.