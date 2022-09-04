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عربي-دولي

السيسي وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

Lebanon 24
04-09-2022 | 14:30
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي لدى القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية في بيان، بأن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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ونقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
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