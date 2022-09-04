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عربي-دولي

لتعزيز تطبيع العلاقات.. اتفاقية طيران تجمع تركيا وإسرائيل

Lebanon 24
04-09-2022 | 15:00
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أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأحد، على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.
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وقال جندلمان في تغريدة على "تويتر": "خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما.

وفي آب الماضي، وأعلن رئيس وزراء إلإسرائيلي يائير لابيد إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.
 
وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين".

وأضاف: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
 
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