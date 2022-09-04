الفيضانات في السودان.. حصيلة جديدة للضحايا

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ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات.وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان لوكالة "فرانس برس" إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة".وأضاف المسؤول السوداني أن الفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 34 الف منزل.وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري أيار وتشرين الأول، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.وكانت السلطات السودانية أعلنت سقوط 79 قتيلا بسبب الفيضانات في آب الماضي.