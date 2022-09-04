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عربي-دولي
زيلينسكي يطالب بزيادة العقوبات الأوروبية.. وروسيا تستبعد انفراجة قريبة
Lebanon 24
04-09-2022
|
16:30
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، الاتحاد الأوروبي بتعجيل المساعدات لأوكرانيا، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، فيما استبعد الكرملين انفراجة قريبة في العلاقات مع بروكسل.
وقال زيلينسكي إنه طلب خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بـ"الاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا".
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وكتب على "تويتر": "بحثنا تخصيص الدفعة التالية من مساعدات الاتحاد الأوروبي (المالية) في أسرع وقت ممكن. وشددنا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات (الغربية على روسيا)، بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس".
وأضاف زيلينسكي، الذي يحث الأوروبيين على توقع شتاء صعب بسبب تقليص صادرات النفط والغاز الروسية، أنه نسق مع فون دير لاين "الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغاز".
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