ترامب: بايدن عدوّ الدولة



Advertisement وفي أول ظهور علني له منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في مقر إقامته بمارالاغو بولاية فلوريدا، مطلع أغسطس الماضي، حضر ترامب إلى ويلكس بار البلدة الصغيرة الواقعة قرب سكرانتون في بنسلفانيا، مسقط رأس بايدن، التي ستكون أساسية في معركة السيطرة على مجلسي الكونغرس، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 تشرين الثاني. قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي المقررة في نوفمبر المقبل، تراشق الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب بالكلمات، ووجه أحدهما إلى الآخر اتهامات من العيار الثقيل، إذ رد الملياردير الجمهوري خلال تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا على بايدن، الذي صوّره بأنه تهديد للديموقراطية، واصفاً بدوره الرئيس الديموقراطي بأنه "عدو الدولة" وأن "الديموقراطيين سيدمّرون بلادنا".وفي أول ظهور علني له منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في مقر إقامته بمارالاغو بولاية فلوريدا، مطلع أغسطس الماضي، حضر ترامب إلى ويلكس بار البلدة الصغيرة الواقعة قرب سكرانتون في بنسلفانيا، مسقط رأس بايدن، التي ستكون أساسية في معركة السيطرة على مجلسي الكونغرس، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 تشرين الثاني.

وذكر موقع "فيلادلفيا انكوايرر" الإخباري، أنه في حين أن الخطاب تم إعداده ليلقيه ترامب أمام تجمّع انتخابي لمساعدة كبار مرشحي الحزب الجمهوري في بنسلفانيا، وهما محمد أوز، الطبيب الذي أصبح نجماً على الشاشة الصغيرة، لمجلس الشيوخ، ودوج ماستريانو لمنصب الحاكم، صبّ ترامب جام غضبه على بايدن. ورداً منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن، الذي أكد قبل يومين من بنسلفانيا أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى يمثّلون "تطرفاً يهدد أسس أميركا"، ودعوته من فيلادلفيا، مهد الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي أيضاً إلى إنقاذ "روح أميركا"، منتقداً بشدّة من لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب".

قال ترامب لأنصاره، إنه هو (بايدن) عدو الدولة، مستنكراً خطاباً هو الأكثر شراسة وبغضاً وانقساماً الذي يلقيه رئيس أميركي»، ومشدداً على أن "خطاب بايدن كان مجرد كراهية وغضب، وبايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها الأميركيون.

وتابع: "قرارات إدارة بايدن المتعلقة بمجال الطاقة تصب في مصلحة الصين"، مبيناً أن "إدارة بايدن ستمنح إيران مليارات الدولارات وامتلاك سلاح نووي عبر اتفاق بائس".

كما قال: "لو كنت رئيساً لأميركا لما استطاع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شنّ عمليات عسكرية ضد أوكرانيا". وفي معرض تنديده بالتضخم وزيادة انعدام الأمن، قال الجمهوري البالغ السادسة والسبعين: "يمكنكم أن تأخذوا أسوأ 5 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وتضعوهم مع بعض"، مضيفاً: "هم لم يُلحقوا الضرر الذي ألحقه بايدن ببلدنا في أقل من عامين".