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عربي-دولي

مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان في كندا

Lebanon 24
04-09-2022 | 18:41
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أعلنت الشرطة الكندية مقتل عشرة وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.
وقالت في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.
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