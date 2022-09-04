ترودو: حادث الطعن الجماعي "مروع ومفجع"

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا في مقاطعة ساسكاتشوان، الأحد، بأنه "مروع ومفجع".



وكتب ترودو على "تويتر": "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا".

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