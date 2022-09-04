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ترودو: حادث الطعن الجماعي "مروع ومفجع"

Lebanon 24
04-09-2022 | 22:41
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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا في مقاطعة ساسكاتشوان، الأحد، بأنه "مروع ومفجع".

وكتب ترودو على "تويتر": "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة. أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا".
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