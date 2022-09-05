28
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"طائرة طائشة" فوق أوروبا.. مسار مريب ومصير مأساوي
Lebanon 24
05-09-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقطت طائرة خاصة من طراز "سيسنا" قبالة سواحل لاتفيا مساء الأحد، بعد أن حاولت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تتبع مسارها غير المنتظم، وفقا لخدمة الإنقاذ السويدية.
مسار مريب
• حسب موقع "فلايت رادار 24"، كانت الطائرة المسجلة في النمسا تحلق فوق شريش جنوبي إسبانيا، من حيث أقلعت الساعة 1256 بتوقيت غرينتش، من دون أن يكون لها وجهة محددة.
Advertisement
• استدارت الطائرة مرتين، إحداهما فوق باريس والثانية فوق كولونيا، قبل أن تتجه مباشرة صوب بحر البلطيق وتمر قرب جزيرة غوتلاند السويدية.
• أجهزة التتبع رصدت بحلول الساعة 1737 بتوقيت غرينتش، فقدان الطائرة لسرعتها وارتفاعها بشكل حاد.
تفاصيل المأساة
قال متحدث باسم خدمة الإنقاذ السويدية: "علمنا أن الطائرة سقطت (في المحيط) شمال غربي بلدة فنتسبيلز في لاتفيا. لقد اختفت من على شاشات الرادار".
وذكر يوهان والستروم من الإدارة البحرية السويدية أن ألمانيا والدنمرك أرسلتا طائرات حربية في وقت سابق للبحث عن الطائرة لدى مرورها عبر المجال الجوي للبلدين، لكنها لم تتمكن من التواصل مع الطيار.
وأضاف: "لم يتمكن (الطيارون) من رؤية أي شخص في قمرة القيادة".
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الطيار ورجلا وامرأة وشخصا قالت إنه ابنتهما، كانوا على متن الطائرة، من دون ذكر مصدر هذه المعلومة.
وقال متحدث باسم سلاح الجو الليتواني إن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى موقع سقوط الطائرة للبحث عن الركاب، بناء على طلب لاتفيا المجاورة، كما قالت الأخيرة إنها أرسلت سفنا إلى مكان الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
05:15 | 2022-09-04
04/09/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
03:00 | 2022-09-04
04/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
14:14 | 2022-09-04
04/09/2022 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2022-09-05
تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري
01:40 | 2022-09-05
محاولة اغتيال كريستينا بالأرجنتين.. تطور جديد "لافت"
01:30 | 2022-09-05
في غياب الصدر.. فرقاء الأزمة ثانية على طاولة الكاظمي اليوم
01:00 | 2022-09-05
بوريل: ينتظرنا شتاء صعب والأشهر المقبلة حاسمة
00:30 | 2022-09-05
إصابة جنود إسرائيليين بعبوة متفجرة شمالي رام الله
22:41 | 2022-09-04
ترودو: حادث الطعن الجماعي "مروع ومفجع"
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
05/09/2022 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact