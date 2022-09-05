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إصابة جنود إسرائيليين بعبوة متفجرة شمالي رام الله

Lebanon 24
05-09-2022 | 00:30
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أصيب 4 جنود إسرائيليين قرب مدخل قرية النبي صالح شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ليل الأحد، بعد إلقاء عبوة متفجرة باتجاههم من سيارة متحركة.

وقد وصفت إصابة 3 منهم بالطفيفة، فيما لم يعرف وضع الجندي الرابع ومدى خطورة إصابته.
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ويأتي الحادث في أعقاب إطلاق نار نفذه مسلحون فلسطينيون على حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية، الأحد، مما أدى إلى إصابة 5 جنود أحدهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى سائق الحافلة المدني، وفقما أعلن الجيش الإسرائيلي.
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