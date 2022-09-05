إصابة جنود إسرائيليين بعبوة متفجرة شمالي رام الله

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أصيب 4 جنود إسرائيليين قرب مدخل قرية النبي صالح شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ليل الأحد، بعد إلقاء عبوة متفجرة باتجاههم من سيارة متحركة.وقد وصفت إصابة 3 منهم بالطفيفة، فيما لم يعرف وضع الجندي الرابع ومدى خطورة إصابته.ويأتي الحادث في أعقاب إطلاق نار نفذه مسلحون فلسطينيون على حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية، الأحد، مما أدى إلى إصابة 5 جنود أحدهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى سائق الحافلة المدني، وفقما أعلن الجيش الإسرائيلي.