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عربي-دولي

بوريل: ينتظرنا شتاء صعب والأشهر المقبلة حاسمة

Lebanon 24
05-09-2022 | 01:00
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حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، من شتاء صعب ينتظر أوروبا، وأن والأشهر المقبلة ستكون حاسمة.

وقال بوريل إن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية وإن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع.
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