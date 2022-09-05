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عربي-دولي

في غياب الصدر.. فرقاء الأزمة ثانية على طاولة الكاظمي اليوم

Lebanon 24
05-09-2022 | 01:30
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من المقرر أن تُعقد اليوم الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وسيشارك في الجلسة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور قادة الكتل السياسية لبحث إنهاء الأزمة العراقية.
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وأشارت مصادر للعربية إلى احتمالية غياب التيار الصدري عن الجلسة الثانية.

ويأتي ذلك بعد طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خارطة طريق تضمنت إجراء انتخابات مبكرة نهاية 2023.
وفي هذا الإطار، قال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أمس الأحد إنه يتعين أن يتضمن جول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه "يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية".
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