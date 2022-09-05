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تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:00
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قالت وزارة الدفاع التركية إن مروحية عسكرية تحطمت أثناء هبوط اضطراري خلال العملية العسكرية في شمال العراق.

وقال بيان صادر عن الوزارة أنه "في حوالي الساعة 23.45، اضطرت طائرة هليكوبتر من طراز Skorsky لهبوط اضطراري حاد لأسباب فنية"، في منطقة عمليات "مخلب القفل" وهي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق.
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وقالت الوزارة أن الحادث وقع خلال عمليات الإمداد، وأن الطائرة تحطمت.

وتابع البيان "تم انقاذ 7 من افراد المروحية الثمانية.وصحتهم جيدة، مشيرة إلى البحث جار عن شخص مفقود كان على متن المروحية.
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