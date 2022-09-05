ما هي قضية "الضمانات" التي تشترط إيران إغلاقها قبل الاتفاق النووي؟

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طالبت إيران في ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، بتقديم تطمينات بعدم استخدام قضية الضمانات المتعلقة بمنع الانتشار النووي ضدها "سياسياً"، إلا أن الطلب الإيراني قد يعرقل التوصل لاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.وتندرج هذه الضمانات ضمن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بشأن ما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.