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عربي-دولي

العثور على صحفي أمريكي مقتولا بطعنات قرب منزله

Lebanon 24
05-09-2022 | 04:30
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قالت صحيفة "Las Vegas Review-Journal" إنه تم العثور على الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيف جيرمان لديها، مقتولًا بالقرب من منزله في لاس فيغاس (نيفادا)

وعثر على جيرمان، الذي وصفته الصحيفة بأنه "أحد أكثر الصحفيين نجاحا وموثوقية في ولاية نيفادا"، ميتا صباح السبت متأثرا بجروح طعنات في جسده.
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ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير الصحفي جيرمان تناولت مواضيع مختلفة، من الجريمة المنظمة وإساءة استخدام السلطة إلى الفضائح السياسية وإطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس في أكتوبر 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة لاس فيغاس تحقق في جريمة القتل وتعتقد أن جيرمان دخل في مناوشة في وقت متأخر من صباح الجمعة، أصيب بعدها.

وانضم اجيرمان  إلى صحيفة "Las Vegas Review-Journal" في عام 2010، بعد أن عمل سابقا في "Las Vegas Sun". وكان الصحفي يبلغ من العمر 69 عاما."نوفوستي"



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