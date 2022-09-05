"مع اتفاق نووي أو بدونه".. بايدن بحاجة إلى "خطة بديلة"!

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باتت عودة الاتفاق النووي الإيراني أقرب من أي وقت مضى. ها هي واشنطن وطهران تتأرجحان ذهابًا وإيابًا بشأن "النص النهائي" الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "هناك حقيقة مزعجة ولكنها لا تقبل الجدل وراء كثافة المفاوضات والتكهنات بشأن نتائجها: الاتفاق النووي لا يحل مشكلة إيران النووية. من خلال التظاهر بذلك، تهدد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بترك الولايات المتحدة مع خيارات غير جذابة: استخدام القوة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، أو دفع إسرائيل للقيام بذلك، أو التعايش مع إيران المسلحة نوويًا. في خلال العقد الماضي، ناقش المحللون تكاليف وفوائد الصفقة، وألقى كل طرف اللوم على الطرف الآخر. ومع ذلك، باستثناء أكثر المدافعين عن خطة العمل الشاملة المشتركة حماسة، يتفق المراقبون على عدة نقاط لا جدال فيها. والأهم من ذلك، أنهم يعترفون بأن القيود الأساسية للصفقة على تخصيب اليورانيوم الإيراني محدودة ومؤقتة. بحلول عام 2031، تسمح خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران بتخصيب وتخزين اليورانيوم دون قيود، باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت الأرض محصنة كانت طهران قد أخفتها سابقًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".وتابعت الصحيفة، "يجادل مؤيدو الصفقة بأن تقييد التخصيب الإيراني الآن أمر جدير بالاهتمام، على الرغم من أن خطة العمل المشتركة الشاملة تضفي الشرعية على التخصيب الإيراني غير المقيد في وقت لاحق وتوفر لطهران مئات المليارات من الدولارات لتخفيف العقوبات. يجادل المعارضون بأن الصفقة ستسمح بظهور دولة إيرانية أكثر ثراءً ومسلحة نوويًا، كما وأن الصفقة من شأنها أن تشعل شرارة سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، حيث يسعى جيران إيران إلى تأمين نفس القدرات التي تمنحها خطة العمل الشاملة المشتركة للجمهورية الإسلامية. حتى أنصار الصفقة لاحظوا أن انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ عام 2019 - على وجه الخصوص، والمتعلقة بالمستويات العالية من التخصيب، وتخزين اليورانيوم، وتجريب تعدين اليورانيوم - ليس لها أي مبرر مدني.يتفق منتقدو الصفقة مع ما سبق كما وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات - التي لها صلة مباشرة بإنتاج الأسلحة النووية - سوف يُسمح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات المقبلة. وأصبح الفارق فقط مسألة وقت".وأضافت الصحيفة، "لكن بعد سبع سنوات من الإبرام الأصلي للاتفاق النووي، ومع بدء انتهاء صلاحية بنود الاتفاق، أصبح التوقيت الآن حرجًا، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة لا توفر حلاً طويل الأمد للمشكلة النووية الإيرانية، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى "خطة ب"، سواء أُبرمت الصفقة أم لا. اعتاد المسؤولون في إدارة بايدن التحدث عن التفاوض على "صفقة أطول وأقوى"، معترفين ضمنيًا بالعيوب الكامنة في خطة العمل الشاملة المشتركة والحاجة إلى خطة احتياطية. بعد ما يقرب من عام ونصف من المحادثات، أوضحت إيران أنها لا ترغب في تمديد الاتفاق أو توسيعه. فما الغاية؟ ستؤدي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إزالة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي عن النظام، وبالتالي إزالة الحوافز الرئيسية لتقديم تنازلات مستقبلية. ليس مستغرباً تخلي إدارة بايدن بهدوء عن الحديث عن صفقة أطول وأقوى منذ أشهر. أكد الرئيس بايدن أن سياسة الولايات المتحدة هي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. إذا بقي الحال على ما هو عليه، ما هي خطته لعرقلة حقيقية لطرق إيران في امتلاك أسلحة نووية على المدى الطويل؟ مع تخفيف الضغط، كيف تنوي الإدارة ثني ايران أو ردعها عن سعيها المستمر منذ عقود لامتلاك أسلحة نووية؟"بحسب الصحيفة، "خلال زيارة بايدن لإسرائيل الشهر الماضي، سأل أحد المراسلين عما إذا كان سيستخدم القوة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. أجاب أنه سيفعل، إذا كان هذا هو الملاذ الأخير. ومع ذلك، من خلال العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، يجبر الرئيس نفسه على السير في الطريق الذي يدعي أنه يريد تجنبه. إذا تخلص من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية للانضمام إلى اتفاقية من شأنها أن تزيل قيود برنامج إيران النووي في غضون بضع سنوات قصيرة فقط، فإن استخدام القوة سيكون الخيار الوحيد المتبقي لبايدن لمنع إيران من التحول إلى برنامج نووي - الملاذ الأخير. عوضاً عن ذلك، يجب على بايدن الابتعاد عن الصفقة. سيسمح له القيام بذلك بتطوير خطة بديلة تستخدم مجموعة كاملة من الأدوات القسرية وربما لتجنب استخدام القوة".وختمت الصحيفة، "مع الاتفاق او بدونه ، يحتاج بايدن إلى إعداد خطة بديلة. من شبه المؤكد أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى حرب إسرائيلية - إيرانية، أو إيران نووية، أو كليهما. يدعي بايدن أنه لا يريد أيًا من هذه النتائج، لكن خياراته السياسية تشير إلى خلاف ذلك. الوقت آخذ في النفاد".